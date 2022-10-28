Бойцы Нацгвардии разбили российскую ДРГ и захватили в плен свежемобилизованного оккупанта

28 октября, 13:13
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Бойцы Нацгвардии захватили в плен мобилизованного из так называемой «ДНР» (Фото:Нацгвардия/facebook.com)

Бойцы Нацгвардии захватили в плен мобилизованного из так называемой «ДНР» (Фото:Нацгвардия/facebook.com)

Спецназовцы Национальной гвардии разбили группу ДРГ российских оккупантов на Донецком направлении.

Также на странице Нацгвардии в Facebook сообщается, что в плен был захвачен оккупант из называемой «ДНР».

Оккупант рассказал, что был недавно мобилизован и уже отправлен вместе с другими мужчинами в район ведения боевых действий.

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В одном из первых столкновений их группу разбили.

Пленного гвардейцы передали соответствующим службам.

Ранее российский оккупант рассказал о подготовке к наступлению в Донецкой области и больших потерях в армии РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=qz83mxByk_Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Нацгвардия Украины Мобилизация Плен Война России против Украины ДРГ

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