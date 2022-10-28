Бойцы Нацгвардии разбили российскую ДРГ и захватили в плен свежемобилизованного оккупанта
Бойцы Нацгвардии захватили в плен мобилизованного из так называемой «ДНР» (Фото:Нацгвардия/facebook.com)
Спецназовцы Национальной гвардии разбили группу ДРГ российских оккупантов на Донецком направлении.
Также на странице Нацгвардии в Facebook сообщается, что в плен был захвачен оккупант из называемой «ДНР».
Оккупант рассказал, что был недавно мобилизован и уже отправлен вместе с другими мужчинами в район ведения боевых действий.
В одном из первых столкновений их группу разбили.
Пленного гвардейцы передали соответствующим службам.
Ранее российский оккупант рассказал о подготовке к наступлению в Донецкой области и больших потерях в армии РФ.