Бойцы Нацгвардии разбили российскую ДРГ и захватили в плен свежемобилизованного оккупанта 28 октября, 13:13 Бойцы Нацгвардии захватили в плен мобилизованного из так называемой «ДНР» (Фото:Нацгвардия/facebook.com)

Спецназовцы Национальной гвардии разбили группу ДРГ российских оккупантов на Донецком направлении.



Также на странице Нацгвардии в Facebook сообщается, что в плен был захвачен оккупант из называемой «ДНР».

Оккупант рассказал, что был недавно мобилизован и уже отправлен вместе с другими мужчинами в район ведения боевых действий.

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В одном из первых столкновений их группу разбили.



Пленного гвардейцы передали соответствующим службам.

Ранее российский оккупант рассказал о подготовке к наступлению в Донецкой области и больших потерях в армии РФ.

