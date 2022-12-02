Бойцы Интернационального легиона обвиняют командиров в краже оружия — расследование Kyiv Independent 2 декабря, 18:23 Интернациональный легион обороны Украины (иллюстративное фото) (Фото:International Legion of Defense of Ukraine (ILDU) / Facebook)

Некоторые командиры Интернационального легиона могут быть причастны к краже стрелкового оружия и легкого вооружения, переданного Украине западными партнерами. Об этом идет речь в расследовании Kyiv Independent.

Журналисты поговорили с более чем 30 источниками, среди которых бойцы Легиона, волонтеры и официальные лица. В материале сказано, что обвинения основываются на интервью, письменных показаниях, отчетах, фотографиях, видео и медицинских картах.



Видео дня

Авторы расследования отмечают, что фейки о якобы массовой перепродаже западного оружия, передаваемого Украине, распространяют российские пропагандистские СМИ. Журналисты не нашли доказательств, которые бы это подтвердили, но собрали свидетельства случаев исчезновения стрелкового оружия и легких вооружений, вероятно, связанных с недобросовестностью отдельных командиров Интернационального легиона.

Больше 12 иностранных бойцов из рядов Легиона в разговоре с Kyiv Independent обвинили командиров в краже стрелкового оружия и легких вооружений, которое, по их словам, пропало из оружейных. Некоторые легионеры заявили, что видели, как оружие грузили в «гражданские внедорожники», водители которых часто не были одеты в военную форму, после чего оно исчезало. При этом у легионеров, с которыми говорили журналисты, нет доказательств того, что оружие вывезли из Украины контрабандой.

Один из военнослужащих, участвовавших в описи оружия батальона в северо-восточном городе после смены руководства, рассказал о пропаже 54 американских карабинов M4, нескольких NLAW, гранат и нескольких тысяч патронов. В 1-м батальоне Легиона ответили Kyiv Independent, что у них нет такой информации и они не могут ничего сообщить по этому поводу. В пресс-службе Сухопутных войск отказались от комментариев. Сам командир утверждал, что часть оружия была уничтожена в ходе боевых действий, а карабины якобы перевезли в другое место.

Несколько легионеров связали предполагаемую пропажу карабинов со старшим сержантом Николаем Бакалюком, который, по их словам, в то время отвечал за оружейную. Сам он опроверг эту информацию и заявил, что никакой кражи не было. В расследовании сказано, что в сентябре-октябре больше 12 защитников подали жалобы на Бакалюка своему руководству, обвинив его в коррупции, кражах и буллинге.

Журналисты ранее выяснили, что один из влиятельных лидеров Легиона Петр Капусцинский — бывший польский гангстер, которого в Польше разыскивают за мошенничество. Капусцинский отказался говорить со СМИ и попросил журналистов больше ему не звонить.

В августе 2022 года СБУ начала расследование в отношении Капусцинского, которое касается его предполагаемой причастности к краже оружия и гуманитарной помощи. В ГУР также сообщили, что начали расследование в ноябре после запроса Kyiv Independent о комментарии.



По словам одного легионера, летом с ним связался человек, имеющий отношение к британскому правительству, и попросил проверить, дошла ли последняя партия стрелкового оружия от НАТО до одного из южных городов возле линии фронта. Тот сказал, что ведет неофициальное расследование и что за распределение вооружения тогда отвечал Капусцинский.

Другой военнослужащий рассказал о случаях, когда ночью подразделению приходили NLAW, а на следующее утро их уже не было в оружейных. Еще двое бойцов по отдельности сообщили журналистам о пропаже штыков для винтовок CZ и SCAR-L из оружейной в Киеве примерно в апреле, когда ею распоряжался Капусцинский.

Читайте также: Залужный ответил на скандальную публикацию FT о риске контрабанды оружия из Украины

Некоторые легионеры сказали, что Капусцинский часто приказывал бойцам отдать ему свое оружие и боеприпасы, отбирал снаряжение, полученное от волонтеров или купленное ими за свои деньги. Также он, как утверждается, предлагал легионерам обменивать их снаряжение на что-то из оружейной, и пытался продавать им оборудование — например, тепловизоры.

Многие бойцы, как пишет Kyiv Independent, обвиняют своих командиров в некомпетентности, злоупотреблении властью и угрозах физической расправы. Так, некоторые рассказали, что бывший командир 1-го батальона пренебрегал большинством своих обязанностей, а перепады его настроения подвергали жизнь бойцов дополнительному риску.