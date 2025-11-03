Последствия атаки ГУР на объекты ПВО во временно оккупированном Крыму (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)

В ночь на воскресенье, 2 ноября, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны (ПВО) российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в ГУР МО, публикуя видео и раскрывая детали операции.

Как отмечается, объекты системы ПВО россиян атаковали мастера Департамента активных действий ГУР.

«В результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 Триумф, который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400», — сообщили в разведке.

Кроме того, украинские развдечики поразили аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АС и РЛС П-18 Терек оккупационной армии РФ.

20 октября в ГУР МО сообщали, что во временно оккупированном Крыму была уничтожена новейшая радиолокационная система Валдай на аэродроме Джанкой. Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными дронами.

26 октября украинские разведчики сообщали, что дроны спецподразделения ГУР МО Украины Примари продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове и поразили РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф, РЛС П-18 Терек, РЛС 55Ж6У Небо-У, а также десантный катер БК-16.