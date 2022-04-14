Украинские пограничники вернули под контроль пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью — видео 14 апреля, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Бойцы ГПСУ возвращают контроль над границей после бегства российских захватчиков (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

В четверг, 14 апреля, украинские пограничники вышли к пункту пропуска Вильча на границе с Беларусью в Киевской области.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

«Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и… Во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому действуем очень осторожно», — рассказал он, опубликовав видео с пункта пропуска, оставленного российскими оккупантами.

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