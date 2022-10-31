Уничтожили БМП и взяли пленного: пограничники успешно отбили атаку РФ в Донецкой области — видео

31 октября, 17:17
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Пленным оказался 35-летний контрактник из Ростовской области (Фото:ГПСУ)

Пленным оказался 35-летний контрактник из Ростовской области (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники успешно отбили атаку российских войск, пытавшихся захватить их позиции в Донецкой области, и даже взяли одного пленного.

Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-службе ГПСУ, опубликовав видео с последствиями боя.

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Там рассказали, что сначала ВС РФ с самого рассвета около двух часов обстреливали позиций Сил обороны из минометов, а также реактивной и ствольной артиллерии, после чего двумя взводами пехоты под прикрытием бронетехники перешли к штурму позиций украинских защитников.

Видео дня

«Метким огнем пограничники уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем, а пехоту противника рассеяли. Отступая под огнем наших бойцов, российские военные оставляли своих убитых и раненых. Так, в результате боя пограничники отразили жестокий штурм врага и взяли в плен 35-летнего раненого контрактника из Ростовской области», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=0OnjbjjjkuE
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Пленные Госпогранслужба Украины БМП Война России против Украины

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