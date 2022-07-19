«Восход украинского солнца»: добровольцы из батальона Шейха Мансура готовятся к войне в Чечне

19 июля, 12:38
Чеченские добровольцы ведут планомерную подготовку к свержению режима Рамзана Кадырова (Фото:Батальона имени Шейха Мансура)

Чеченские добровольцы ведут планомерную подготовку к свержению режима Рамзана Кадырова (Фото:Батальона имени Шейха Мансура)

Бойцы чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура, противостоящего российским войскам в Украине, готовятся к свержению режима кремлевского ставленника Рамзана Кадырова.

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Об этом рассказал спикер добробата Ислам Белокиев.

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«Сегодня у нас исторический шанс. Как говорил Джохар Дудаев, Россия умрет тогда, когда взойдет украинское солнце. И сегодня, находясь на линии фронта в Украине, мы все становимся свидетелями восхождения первых лучей украинского светила… Хотелось бы, чтобы вы знали, что нами проводится не только политическая работа, но также и военная подготовка», — рассказал он.

Видео дня

По словам Белокиева, бойцы батальона Шейха Мансура разделили Чечню на три фронта и 16 секторов, в каждом из которых уже начата планомерная работа с местным населением для выявления мест дислокации и путей передвижения кадыровцев.

https://www.youtube.com/watch?v=YZhXHcdPa_Y
https://www.youtube.com/watch?v=OWwB0ozPi9Q
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Добровольцы Чечня Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы

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