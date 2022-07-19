«Восход украинского солнца»: добровольцы из батальона Шейха Мансура готовятся к войне в Чечне 19 июля, 12:38 Чеченские добровольцы ведут планомерную подготовку к свержению режима Рамзана Кадырова (Фото:Батальона имени Шейха Мансура)

Бойцы чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура, противостоящего российским войскам в Украине, готовятся к свержению режима кремлевского ставленника Рамзана Кадырова.

Об этом рассказал спикер добробата Ислам Белокиев.

«Сегодня у нас исторический шанс. Как говорил Джохар Дудаев, Россия умрет тогда, когда взойдет украинское солнце. И сегодня, находясь на линии фронта в Украине, мы все становимся свидетелями восхождения первых лучей украинского светила… Хотелось бы, чтобы вы знали, что нами проводится не только политическая работа, но также и военная подготовка», — рассказал он.

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По словам Белокиева, бойцы батальона Шейха Мансура разделили Чечню на три фронта и 16 секторов, в каждом из которых уже начата планомерная работа с местным населением для выявления мест дислокации и путей передвижения кадыровцев.

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