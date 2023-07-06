Бойцы батальона Айдар взяли в плен трех российских оккупантов — видео 6 июля, 13:15 Оккупантов взяли в плен (Фото:t.me/a_shtirlitz)

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Айдар взяли в плен трех российских оккупантов.



Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram в четверг, 6 июля.

На видео видно, как на земле лежат трое российских военных, которых окружают украинские защитники.

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«Работает „Айдар“. Слава вам Герои! Берегите себя», — говорится в сообщении.

На каком именно направлении это произошло — не сообщается.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячи военных.