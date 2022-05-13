Бойцы ТРО Азов уничтожили командный пункт и арсенал российских войск — видео
Командный пункт РФ был уничтожен вместе с находившимися там российскими военными (Фото:Скриншот ТРО Азов Днипро)
Украинские защитники из подразделения днепровской территориальной обороны Азов уничтожили командный пункт российских войск.
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Видео удара бойцы ТРО опубликовали в пятницу, 13 мая, у себя в Telegram-канале.
Проследив за передвижениями грузовиков снабжения захватчиков, они обнаружили здание, которое оккупанты использовали в качестве временного командного пункта и склада с боеприпасами, после чего по нему был нанесен мощный удар.
В результате артобстрела объект был уничтожен вместе с находившимися там российскими военными.
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