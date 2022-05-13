Бойцы ТРО Азов уничтожили командный пункт и арсенал российских войск — видео

13 мая, 12:27
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Командный пункт РФ был уничтожен вместе с находившимися там российскими военными (Фото:Скриншот ТРО Азов Днипро)

Командный пункт РФ был уничтожен вместе с находившимися там российскими военными (Фото:Скриншот ТРО Азов Днипро)

Украинские защитники из подразделения днепровской территориальной обороны Азов уничтожили командный пункт российских войск.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Видео удара бойцы ТРО опубликовали в пятницу, 13 мая, у себя в Telegram-канале.

Проследив за передвижениями грузовиков снабжения захватчиков, они обнаружили здание, которое оккупанты использовали в качестве временного командного пункта и склада с боеприпасами, после чего по нему был нанесен мощный удар.

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В результате артобстрела объект был уничтожен вместе с находившимися там российскими военными.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Арсенал Азов Война России против Украины

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