Бойцы Азова отразили атаку россиян в районе Гуляйполя, подбив БМП захватчиков — видео 20 мая, 13:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские бойцы использовали британский противотанковый комплекс NLAW (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие противотанковой роты Сил спецоперация Азов Киев успешно отбили атаку российских войск в районе Гуляйполя Запорожской области, подбив одну из БМП захватчиков.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Соответствующее видео было обнародовано в пятницу, 20 мая.

На нем видно, что для отражения атаки бойцы ССО использовали, в частности, британский ПТРК NLAW.

Видео дня

«Отстреливая российских захватчиков, азовец Брейк попал противотанковой ракетой NLAW по вражеской БМП, чем успешно обезвредил машину оккупантов», — рассказали в Нацкорпусе.

В итоге, понеся потери, уцелевшие оккупанты вынуждены были отступить.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.