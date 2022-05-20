Бойцы Азова отразили атаку россиян в районе Гуляйполя, подбив БМП захватчиков — видео

20 мая, 13:03
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Украинские бойцы использовали британский противотанковый комплекс NLAW (Фото:Коллаж НВ)

Украинские бойцы использовали британский противотанковый комплекс NLAW (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие противотанковой роты Сил спецоперация Азов Киев успешно отбили атаку российских войск в районе Гуляйполя Запорожской области, подбив одну из БМП захватчиков.

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Соответствующее видео было обнародовано в пятницу, 20 мая.

На нем видно, что для отражения атаки бойцы ССО использовали, в частности, британский ПТРК NLAW.

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«Отстреливая российских захватчиков, азовец Брейк попал противотанковой ракетой NLAW по вражеской БМП, чем успешно обезвредил машину оккупантов», — рассказали в Нацкорпусе.

В итоге, понеся потери, уцелевшие оккупанты вынуждены были отступить.

https://www.youtube.com/watch?v=iCm9Jnx6Ot0
https://www.youtube.com/embed/FLHIjJby3gw
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область БМП Гуляйполе Полк Азов NLAW Война России против Украины

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