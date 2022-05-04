Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр нанесли удар по позициям РФ, уничтожив сразу три танка — видео 4 мая, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные нанесли по позициям ВС РФ артиллерийский удар (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие 93-йотдельной механизированной бригады Холодный Яр нанесли удар по позициям ВС РФ, уничтожив сразу три российских танка.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, они обнародовали в среду, 4 мая, на своей странице в Facebook.

«Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как пылают танки оккупантов», — отметили украинские военные.

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