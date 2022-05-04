Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр нанесли удар по позициям РФ, уничтожив сразу три танка — видео

4 мая, 13:12
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Украинские военные нанесли по позициям ВС РФ артиллерийский удар (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные нанесли по позициям ВС РФ артиллерийский удар (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие 93-йотдельной механизированной бригады Холодный Яр нанесли удар по позициям ВС РФ, уничтожив сразу три российских танка.

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Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, они обнародовали в среду, 4 мая, на своей странице в Facebook.

«Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как пылают танки оккупантов», — отметили украинские военные.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/lFpAdbIK9oo
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские танки Война России против Украины

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