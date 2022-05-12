Село за селом: бригада атамана Сирко показала, как очищает украинскую землю от оккупантов — видео

12 мая, 12:41
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Ролик был смонтирован из нескольких видео боевых действий (Фото:Коллаж НВ)

Ролик был смонтирован из нескольких видео боевых действий (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко продолжают успешно освобождать украинскую землю от российских захватчиков.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Соответствующее видео с боями и зачистками населенных пунктов от оккупантов они опубликовали на своей странице в Facebook.

Видео дня

Ролик был смонтирован из целого ряда операций, в которых были задействованы как бойцы пехоты, так и бронетехника.

«Лоскут за лоскутом, село за селом вместе с собратьями возвращаем свое — то, чему нет цены во всем мире — Родину!», — отметили в 92-й ОМБр.

https://www.facebook.com/92OMBr/videos/984635818886639/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Война России против Украины

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