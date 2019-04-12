Бойцы 54-й бригады ВСУ уничтожили бронетехнику оккупационных сил РФ - видео Сегодня, 10:31 1364 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook Кроме БМП, Объединенные силы ликвидировали также двух оккупантов Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

Боевая группа К-2 из состава 54 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожила в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе бронетехнику гибридных войск РФ.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, опубликовал у себя в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан.

"Результатом умелых действий воинов стало уничтожение БМП противника и двух оккупантов, в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника", - рассказал военнослужащий.