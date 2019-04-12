Бойцы 54-й бригады ВСУ уничтожили бронетехнику оккупационных сил РФ - видео
Сегодня, 10:31
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Боевая группа К-2
из состава 54 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожила в зоне
проведения Операции Объединенных сил на Донбассе бронетехнику гибридных войск
РФ.
Соответствующее
видео, снятое с помощью дрона, опубликовал у себя в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан.
"Результатом
умелых действий воинов стало уничтожение БМП противника и двух оккупантов, в
результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника", -
рассказал военнослужащий.