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Бойцы 54-й бригады ВСУ уничтожили бронетехнику оккупационных сил РФ - видео

Сегодня, 10:31
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Бойцы 54-й бригады ВСУ уничтожили бронетехнику оккупационных сил РФ - видео - фото

Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

Кроме БМП, Объединенные силы ликвидировали также двух оккупантов

Боевая группа К-2 из состава 54 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожила в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе бронетехнику гибридных войск РФ.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, опубликовал у себя в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан.

"Результатом умелых действий воинов стало уничтожение БМП противника и двух оккупантов, в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника", - рассказал военнослужащий.

Теги:   БМП Видео ООС Донбасс

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