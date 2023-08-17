Как бойцы 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 возле Роботино — видео 17 августа, 13:55 Момент сбития российского вертолета Ка-52 (Фото:Скриншот видео/Telegram)

В Сети появилось видео вероятного уничтожения российского ударного вертолета Ка-52 в четверг, 17 августа. Его сбили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Магура.

В частности, кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Военные сбили вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса возле поселка Роботино Запорожской области, шде наступают Силы обороны. Это второй за утро уничтоженный Ка-52 — первый приземлили на Бахмутском направлении.

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Внимание, на видео есть нецензурная лексика.

Ка-52 (Аллигатор) — российский боевой вертолет, который осуществляет разведку местности и координирует действия группы боевых вертолетов. Он может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Стоимость одного — $16 миллионов.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 314 вертолетов и 315 самолетов.

