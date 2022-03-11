«Охота на бронированного зверя»: бойцы 30-й ОМБр уничтожили прятавшийся в зарослях танк ВС РФ — видео

11 марта, 10:58
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Украинские военные уничтожили танк одним выстрелом (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр)

Украинские военные уничтожили танк одним выстрелом (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр)

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как они охотятся на российские танки.

Обнаружив спрятанную среди деревьев бронетехнику, украинские бойцы с первого же выстрела поразили ее ракетой, не оставив экипажу никаких шансов.

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«Снайперы бывают разные. Есть и такие, которые охотятся за тяжелым бронированным „зверем“. К примеру, российские танки. Один выстрел — одно попадание. Ракет зря не тратим», — отметили военные.

https://www.facebook.com/30brigade/videos/3022342168029833/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская военная техника Война России против Украины

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