Минометчики 30-й ОМБр разбили колонну бронетехники РФ — видео 12 марта, 12:53 Цей матеріал також доступний українською На видео запечатлено точное попадание в одну из бронемашин ВС РФ (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные продолжают уничтожать колонны российской бронетехники в любых погодных условиях.

Соответствующее видео опубликовала у себя в Facebook 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

«Снег не преград для наших минометчиков. Стоит врагу приблизиться на дистанцию выстрела», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам, на которых запечатлено точное попадание в одну из бронемашин оккупантов.

Где именно было снято данное видео, не уточняется.

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