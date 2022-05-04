Выкурили даже из бункера: артиллеристы ВСУ показали, как гоняют перепуганных оккупантов — видео 4 мая, 10:31 Цей матеріал також доступний українською ВСУ заставили оккупантов несколько раз разбегаться по округе (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр)

Украинская артиллерия продолжает наводить ужас на российских оккупантов, не давая им покоя даже в укрытиях.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Соответствующее видео в среду, 4 мая, обнародовала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

Видео дня

На нем видно, как подразделение ВС РФ несколько раз пытается укрыться в бункере, однако ВСУ каждый раз наносили по нему точные удар, заставляя перепуганных захватчиков снова разбегаться по округе.

«Врага следует держать в ужасе. За то, что он ступил на украинскую землю — шугать так, чтобы его била дрожь от самой мысли об Украине! Дать понять, кто здесь хозяин! Гонять свинособак без шанса на их никчемную жизнь!», — отметили в 30-й ОМБр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.