Бойцы 3-й штурмовой бригады провели успешное наступление на западных окраинах Бахмута 18 мая, 16:36 Бойцы 3-й ОШБр (Фото:3 окрема штурмова бригада / Facebook)

Защитники Украины из 3-й штурмовой бригады в четверг, 18 мая, сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута Донецкой области, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

В Telegram-канале бригады сообщается, что ширина полосы прорыва — 2 тысячи метров, глубина — 700 метров. Предварительно, ликвидировано минимум 50 российских оккупантов, до 100 — ранены. Также бойцы 3-й ОШБр ликвидировали резервы врага на этом направлении, в том числе несколько складов боекомплекта.

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Успешный штурм провели бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов, добавили в пресс-службе бригады.

Ранее 18 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны за последние сутки удалось продвинуться еще до 1700 метров на Бахмутском направлении.

16 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что защитники Украины за несколько дней освободили около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, но российские оккупанты немного продвинулись в городе.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на передовой и рассказал, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.