Бойцы 3-й ОШБр наступают под Бахмутом и занимают новые позиции — Жорин 5 июня, 18:08 Защитники Украины после боя в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины из 3-й штурмовой бригады в понедельник, 5 июня, возобновили наступление под Бахмутом Донецкой области, сообщил в Telegram и.о. командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

«Сегодня наша 3 ОШБр возобновила движение вперед под Бахмутом. Понемногу продвигаемся, занимаем новые позиции. Русаки нервничают», — написал он.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны в рамках оборонной операции переходят в наступление на некоторых направлениях. По ее словам, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

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«Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции», — подчеркнула Маляр.

Вечером 5 июня замминистра обороны рассказала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Василевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещиевка (100−700 м).

5 июня минобороны страны-агрессора России заявило о якобы начале контрнаступления со стороны Украины «на пяти участках фронта». В Генштабе ВСУ опровергли эти утверждения врага и добавили, что не планируют комментировать фейковые заявления россиян.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что защитники Украины осуществили локальные атаки и «достигли ограниченных тактических успехов» на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.