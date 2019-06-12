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Бойцы 24-й бригады заняли новые позиции в Марьинке

Сегодня, 16:02
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Бойцы 24-й бригады заняли новые позиции в Марьинке - фото

ВСУ

Бойцы Объединенных сил закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области.

Об этом Армия.FM сообщил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Назар Ильницкий.

По его словам, военнослужащие 24-й бригады продвинулись вглубь серой зоны, их разделяют 100−250 метров до временно оккупированных Александровки и Донецка.

«Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения», — рассказал Ильницкий.

По словам представителя 24-й бригады, новое положение украинских военных позволяет лучше наблюдать и контролировать действия российских гибридных войск.

«Каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует», — резюмировал Ильницкий.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс

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