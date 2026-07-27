Бойцы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) Вооруженных сил Украины предупредили россиян, размышляющих о своем непосредственном участии в войне , что на украинской земле их ждет только смерть.

Такое предупреждение украинские защитники сделали, демонстрируя на опубликованных 27 июля кадрах документы уже ликвидированных российских оккупантов.

Как отмечается в описании к видео, это 144 паспорта захватчиков, «которые не захотели сдаться и остаться в живых», поэтому были ликвидированы бойцами 225-го ОШП.

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«Что ж, это был их выбор — прийти на нашу землю и быть помноженными на ноль», — говорится в комментарии к кадрам.

На видео зафиксированы фрагменты ближнего боя, а также документы уничтоженных россиян.

«У них был другой выбор — сдаться в плен, но они выбрали смерть», — заявил один из бойцов 225-го ОШП, демонстрируя паспорта и военные билеты уничтоженных оккупантов.

Защитник также обратился к россиянам: «Поэтому те, кто еще думает, идти к нам в страну с оружием или не идти, — подумайте еще раз хорошо. У вас этот выбор еще есть, а у них — уже нет. За нами правда, это наша страна. И мы победим».

24 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинской разведки есть информация о том, что Россия готовит новую волну мобилизации осенью.

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 26 июля российская оккупационная армия потеряла на войне против Украины еще 1590 своих военных убитыми и ранеными.

По состоянию на утро 27 июля общие ориентировочные потери российской армии составляют около 1 440 580 военных.