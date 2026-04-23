«Пьют дождевую воду». В Сети сообщили, что бойцы 14-й ОМБр от голода теряют сознание. В бригаде и Минобороны отреагировали

Бойцы 14-й бригады ВСУ оказались без еды и воды на позициях (Фото: Скриншот из соцсети Threads)

В соцсети Threads пользовательница i.petrovna поделилась фото похудевших бойцов второго механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По ее словам, солдаты остались на позициях без еды и воды, а командование не реагирует на ситуацию.

«Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы», — говорится в сообщении.

Начальник отделения коммуникаций 14 ОМБр Надежда Замрига сообщила Суспільному, что ситуация на этой позиции находится под особым контролем нового командира бригады, полковника Тараса Максимова, который пытается решить проблему с каждой отдельной линией фронта.

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По ее словам, командир получил доклад о событиях и принял решение уделить максимальное внимание этой ситуации, даже до того, как родные бойцов решили разгласить проблему в соцсетях.

«Ситуация начала исправляться еще до того, как родные обнародовали это. Командир бригады лично общался с семьями, созванивался, объяснял. Мы понимаем эмоциональное состояние родных… Война не бывает красивой, не бывает с домашними варениками, пирожками… Она, к сожалению, такая», — говорит Надежда Замрига.

Она также сообщила, что несмотря на сложную логистику, продовольствие доставили для четырех военных. Это также подтвердила пользовательница i.petrovna в соцсети.

Однако, как отметила Замрига, доставка необходимых ресурсов, таких как еда, топливо и прочее, на отдельные участки фронта остается сложной проблемой.

«Проблема не из-за того, что его нет, не из-за того, что кто-то не хочет этого делать или забывает делать. Нет, проблема в самой доставке. До определенного этапа подвозится автомобилями — это логистические маршруты, которые полностью простреливаются врагом. Затем другие этапы, потом дроны или НРК, а именно — воздушные дроны», — сказала Надежда Замрига.

На опубликованное сообщение отреагировало и Министерство обороны Украины, отметив, что ситуация на разных участках фронта может быть чрезвычайно сложной.

«До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными», — говорится в сообщении.