Закарпатский легион пополнил обменный фонд новым пленным оккупантом — видео 10 августа, 16:17 Оккупант жалуется, что командование отправило его и других солдат «как голимое мясо» (Фото:Скриншот видео 128-й бригады ВСУ)

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ захватили в плен нового российского захватчика.

Видео с его допросом было обнародовано на странице Закарпатского легиона в Facebook в среду, 10 августа.

По словам оккупанта, командование ВС РФ отправило его вместе с другими такими же «как голимое мясо», поэтому плен для них предпочтительней.

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«Так что задумайтесь, стоит оно того, или нет», — обратился он к другим российским солдатам.

При этом пленный подчеркнул, что отношение со стороны украинских военных его вполне устраивает.

«Сидим с ребятам, разговариваем. Нормальные пацаны, нормальные люди. Никто тут не футболит. Пить, курить, поесть дают», — отметил он в своем обращении.

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