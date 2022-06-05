«Закарпатский легион» уничтожил российский Ка-52 Аллигатор — видео

5 июня, 14:28
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Экипаж вертолета после падения не выжил (Фото:Скриншот видео 128-й бригады)

Экипаж вертолета после падения не выжил (Фото:Скриншот видео 128-й бригады)

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали уничтожение российского боевого вертолета Ка-52 на Донбассе.

Как сообщается, Аллигатор был сбит в Донецкой области с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.

«На видео виден момент попадания ракеты, после чего вертолет делает в воздухе „драматическое сальто“, обрушивается на землю и взрывается. Весь экипаж погиб в секунду», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

Видео дня
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1533096379182104576
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вертолет Украинские военные 128-я бригада Война России против Украины

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