«Закарпатский легион» уничтожил российский Ка-52 Аллигатор — видео
Экипаж вертолета после падения не выжил (Фото:Скриншот видео 128-й бригады)
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали уничтожение российского боевого вертолета Ка-52 на Донбассе.
Как сообщается, Аллигатор был сбит в Донецкой области с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.
«На видео виден момент попадания ракеты, после чего вертолет делает в воздухе „драматическое сальто“, обрушивается на землю и взрывается. Весь экипаж погиб в секунду», — говорится в описании к обнародованным кадрам.
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