Бойцы 128-й бригады показали охоту украинского дрона за перепуганным оккупантом — видео 24 июня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупант пытался спрятаться под деревом, однако это ему не помогло (Фото:Скриншот видео 128-й бригады)

Украинские военные опубликовали в соцсетях видео охоты на российских захватчиков с помощью дрона.

Обнародованные кадры были сняты бойцами 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.

На нем видно, как беспилотник с фугасным боеприпасом преследует одного из оккупантов, который пытается спастись от него бегством.

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В какой-то момент российский солдат прячется под деревом, однако его укрытие оказывается не настолько надежным, как ему бы хотелось.

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