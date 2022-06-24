Бойцы 128-й бригады показали охоту украинского дрона за перепуганным оккупантом — видео
Оккупант пытался спрятаться под деревом, однако это ему не помогло (Фото:Скриншот видео 128-й бригады)
Украинские военные опубликовали в соцсетях видео охоты на российских захватчиков с помощью дрона.
Обнародованные кадры были сняты бойцами 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.
На нем видно, как беспилотник с фугасным боеприпасом преследует одного из оккупантов, который пытается спастись от него бегством.
В какой-то момент российский солдат прячется под деревом, однако его укрытие оказывается не настолько надежным, как ему бы хотелось.
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