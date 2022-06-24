Бойцы 128-й бригады показали охоту украинского дрона за перепуганным оккупантом — видео

24 июня, 16:43
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Оккупант пытался спрятаться под деревом, однако это ему не помогло (Фото:Скриншот видео 128-й бригады)

Оккупант пытался спрятаться под деревом, однако это ему не помогло (Фото:Скриншот видео 128-й бригады)

Украинские военные опубликовали в соцсетях видео охоты на российских захватчиков с помощью дрона.

Обнародованные кадры были сняты бойцами 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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На нем видно, как беспилотник с фугасным боеприпасом преследует одного из оккупантов, который пытается спастись от него бегством.

Видео дня

В какой-то момент российский солдат прячется под деревом, однако его укрытие оказывается не настолько надежным, как ему бы хотелось.

https://www.facebook.com/128brigade/videos/394583589304491/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники 128-я бригада Дроны Война России против Украины

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