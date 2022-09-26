В Харьковской области ВСУ взяли в плен бойцов Росгвардии 26 сентября, 14:06 Военные Росгвардии попали в плен в результате нескольких стрелковых боев (Фото:102 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковская область)

Украинские военные взяли в плен бойцов Росгвардии в ходе наступательной операции в Харьковской области.



Об этом сообщает 102 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковская область в Facebook.

Росгвардейцы были взяты в плен в результате нескольких стрелковых боев.

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«Оккупанты оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. После боя пленным оккупантам была оказана первичная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

13 сентября под Купянском в плен пограничникам сдались двое жителей Луганской области, которые воевали на стороне РФ.

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