В Харьковской области ВСУ взяли в плен бойцов Росгвардии

26 сентября, 14:06
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Военные Росгвардии попали в плен в результате нескольких стрелковых боев (Фото:102 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковская область)

Военные Росгвардии попали в плен в результате нескольких стрелковых боев (Фото:102 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковская область)

Украинские военные взяли в плен бойцов Росгвардии в ходе наступательной операции в Харьковской области.

Об этом сообщает 102 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковская область в Facebook.

Росгвардейцы были взяты в плен в результате нескольких стрелковых боев.

Видео дня

https://www.facebook.com/102brugadaTROIvanoFrankivsk/posts/132608912853256

«Оккупанты оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. После боя пленным оккупантам была оказана первичная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

13 сентября под Купянском в плен пограничникам сдались двое жителей Луганской области, которые воевали на стороне РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Плен Росгвардия Война России против Украины

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