В Харьковской области ВСУ взяли в плен бойцов Росгвардии
Военные Росгвардии попали в плен в результате нескольких стрелковых боев (Фото:102 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковская область)
Украинские военные взяли в плен бойцов Росгвардии в ходе наступательной операции в Харьковской области.
Об этом сообщает 102 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковская область в Facebook.
Росгвардейцы были взяты в плен в результате нескольких стрелковых боев.
«Оккупанты оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. После боя пленным оккупантам была оказана первичная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
13 сентября под Купянском в плен пограничникам сдались двое жителей Луганской области, которые воевали на стороне РФ.
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