Деблокада Мариуполя. Бойцов для атаки оккупантов достаточно, но не хватает техники и авиации — Азов 13 апреля, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Фото Мариуполя со спутника, 9 апреля 2022 года (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

У ВСУ есть достаточно бойцов, которые готовы идти на деблокаду Мариуполя, но украинской армии нужна техника и авиация, сказал командир второго батальона полка ССО Азов Дмитрий Кухарчук в эфире Апостроф TV.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Мы имеем мотивированных людей, готовых участвовать в этой операции, но, к сожалению, имеем недостаточное количество техники, не имеем поддержки авиации, что не позволяет нам сегодня, хоть как-то повлиять на ситуацию», — сказал он.

Видео дня

Кухарчук добавил, что защитники Мариуполя берут на себя главный удар российских войск, поскольку силы врага вокруг окруженного города превосходят их в 14 раз. По его словам, если бы эта группировка оккупантов не была в Мариуполе, то была бы переброшена на другие направления — Николаевское, Харьковское, Днепровское или Запорожское.

«Кроме того, что защитники Мариуполя сдерживают врага и обороняют город, они выполняют важную стратегическую задачу и не позволяют врагу пойти дальше», — подчеркнул он.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, и благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 12 апреля заявил, что из-за действий российских оккупантов в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.