Спасают собственные жизни. В Мариуполе оккупанты отделяют военные поселения от жителей из-за вспышки инфекций — мэр 17 июня, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты на улицах разрушенного Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты из-за вспышки инфекций начали отделять военные поселения от жителей города, чтобы как-то уберечь свои собственные жизни.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, говорится в сообщении Мариупольского горсовета в Telegram.

«В городе тысячи стихийных захоронений, нет канализации. Сейчас повышается температура воздуха, и начинаются дожди. Вся размытая почва попадает в реки, колодцы, колодцы и источники, откуда люди берут воду», — сказал он.

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По его словам, это может привести к тысячам смертей мариупольцев.

«100 тысяч человек просто держат в гетто. Подавляющее большинство из которых — пенсионеры. Они хотят, но не могут уехать», — заявил Бойченко.

Мэр заявил, что россияне и коллаборанты не принимают действенные меры, ведь больницы разбиты, а все уцелевшее медицинское оборудование вывезли в Донецк.

«Единственное, что они пытаются сделать — это спасти собственные жизни, а к мариупольцам им нет никакого дела», — говорится в сообщении.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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