«Будет очень холодно». В Мариуполе российские оккупанты не смогут провести отопительный сезон — мэр 11 августа, 14:55 В Мариуполе в этом году не будет отопительного сезона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты не смогут в этом году начать и провести отопительный сезон в городе.

«Не будет в этом году отопительного сезона, то есть будет очень холодно. Люди понимают это. И потому мы видим, что растет количество украинцев, выезжающих в сторону нашего государства», — сказал он на брифинге.

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По словам Бойченко, оккупанты не смогут обеспечить население города питьевой водой, а запас технического из резервного хранилища рассчитан только на девять месяцев.

«Где Мариуполь брал воду до войны? Источник водоснабжения города Мариуполь — это Северский Донец. Они разрушили эту сеть и восстановить ее невозможно. Это нужно миллиарды гривен и режим тишины, а его не будет», — сказал он.

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе началась забастовка работников коммунальных служб.

Рабочие отказались выходить на работу и потребовали обещанную им зарплату. В горсовете заявили, что оккупанты просчитались — они привыкли к рабскому менталитету россиян. Но у мариупольцев есть достоинство, и они привыкли к уважению их труда.



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