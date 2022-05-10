«Шанс на спасение». В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек — мэр 10 мая, 16:28 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

Война России против Украины — главные события 10 мая

«100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей», - сказал он.

Видео дня

По его словам, организовать миссию очень сложно.

«Но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого. Благодарю президента Украины Владимира Зеленского, ООН, Красный Крест и непосредственно госпожу Ирину Верещук за то, что они делают все возможное и сверхвозможное, чтобы эвакуационная миссия продолжалась», — сказал мэр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.