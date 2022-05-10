«Шанс на спасение». В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек — мэр
В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек, сообщил мэр города Вадим Бойченко.
Война России против Украины — главные события 10 мая
«100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей», - сказал он.
По его словам, организовать миссию очень сложно.
«Но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого. Благодарю президента Украины Владимира Зеленского, ООН, Красный Крест и непосредственно госпожу Ирину Верещук за то, что они делают все возможное и сверхвозможное, чтобы эвакуационная миссия продолжалась», — сказал мэр.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.