«Шанс на спасение». В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек — мэр

10 мая, 16:28
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В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

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«100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей», - сказал он.

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По его словам, организовать миссию очень сложно.

«Но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого. Благодарю президента Украины Владимира Зеленского, ООН, Красный Крест и непосредственно госпожу Ирину Верещук за то, что они делают все возможное и сверхвозможное, чтобы эвакуационная миссия продолжалась», — сказал мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=OhuG67jA6WY&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Война России против Украины

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