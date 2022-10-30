Оккупанты планируют принудительно мобилизовать в Мариуполе и окрестностях города 10 тысяч человек — Бойченко

30 октября, 02:32
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Принудительные мобилизованные жители оккупированного Донбасса (Фото:Антон Геращенко/Facebook)

Принудительные мобилизованные жители оккупированного Донбасса (Фото:Антон Геращенко/Facebook)

Мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты планируют принудительно мобилизовать до 10 тысяч мужчин.

"По нашей информации, до 10 тысяч человек они хотят мобилизовать в Мариупольском районе. Это не только город Мариуполь, но и обширные поселения вокруг него. И сейчас такая работа ведется", - заявили мэр в эфире телемарафона.

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Он отметил, что выехать из города практически невозможно.

"Пункт пропуска в Запорожье они обстреляли. Закрывают и делают все, чтобы мариупольцы не смогли покинуть город и выехать на подконтрольную территорию Украины. Люди пытаются выехать через территорию России, потому что понимают, что Мариуполь превратили в гетто. Они не хотят быть российским пушечным мясом", - сообщил Бойченко.

https://www.youtube.com/watch?v=_mJHuyPto4A
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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагали отправку на войну в Украину миллиона россиян.

28 октября министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу сказал, что "частичная" мобилизация окончена.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные меры по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9Aa0NEyW34
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Мобилизация Война в Украине Война России против Украины

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