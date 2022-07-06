Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов и займет до десяти лет — мэр

6 июля, 15:02
Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов и займет семь-десять лет, заявил мэр города Вадим Бойченко.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета в Telegram.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов, а большинство из них не подлежат реконструкции.

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Бойченко заявил, что в планах строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек.

"Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес», — сказано в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=cYce4naiTzs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины послевоенное строительство

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