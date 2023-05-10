Россияне уничтожили более 1000 домов в Мариуполе — горсовет

10 мая, 01:07
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Разрушение в Мариуполе в результате российских обстрелов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушение в Мариуполе в результате российских обстрелов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила 2208 домов в городе.

Он отметил, что россияне снесли около 300 домов и планируют демонтаж еще 700.

"С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 2208 домов в Мариуполе. Из них 50% - уничтожены. Сейчас они их сносят, оставляя котлованы и груды камней. Почти 300 домов уже демонтированы, еще в планах оккупантов снести примерно 700 домов", - заявил мэр.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее заявил, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город.

В то же время, россияне пытаются удерживать в Мариуполе гражданских, успокаивая их.

Российские войска во временно оккупированном Мариуполе, по данным украинской разведки, готовятся к круговой обороне украинского города.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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