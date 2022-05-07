Бойцам ВСУ удалось эвакуировать почти всех жителей села Князевка в Херсонской области, где продолжаются активные боевые действия 7 мая, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Разрушение в результате действий оккупантов (Фото:facebook.com/okPivden/)

В Херсонской области 6 мая с участием Вооруженных сил Украины удалось эвакуировать почти все население села Князевка Высокопольской общины, где продолжаются активные боевые действия.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Facebook.



Также сообщается, что с участием ВСУ было эвакуировано почти все население Князевки, также российские оккупанты начали выпускать гражданское население из Высокополья, но только пешим ходом.



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В ОВА отмечают, 6 мая, ближе к обеду, россияне совершили безуспешную атаку в сторону Князевки.

По всей Высокопольской общине отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.

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