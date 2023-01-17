12 врагов ликвидированы, 17 — ранены. Украинские пограничники в бою за Бахмут выбили взвод оккупационных войск — видео 17 января, 12:30 Украинские защитники уничтожают оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники на Бахмутском направлении держат определенные рубежи и уничтожают российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ во вторник, 17 января.

В понедельник, 16 января, в течение дня пограничники отбивали штурм врага на один из передовых опорных пунктов вблизи города-крепости Бахмута.

Видео дня

«Вражеские силы под прикрытием артиллерии провели несколько длительных атак украинских защитников», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военные пограничного подразделения отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА.

Кроме того, огневая поддержка нашим защитникам оказана средствами командования Сил обороны на этом направлении.

Атака оккупантов захлебнулась. В ходе оборонного боя нанесены потери живой силе противника — 12 убитыми, а примерно 17 человек ранены.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город.



Таким образом оккупанты пытаются окружить Бахмут, который им, несмотря на огромные потери, не удается захватить уже больше полугода.

В то же время взять Соледар под свой контроль РФ все еще не удалось, и сейчас в городе продолжаются уличные бои.