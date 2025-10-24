Как рассказали в 3-м армейском корпусе, вражескую колонну на Лиманщине сначала накрыли артиллерийским огнем (Фото: Скриншот из видео/x.com/ab3army)

Бойцы 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ ликвидировалимеханизированную колонну российских оккупантов в районе поселка Ставки в Донецкой области.

Соответствующее видео боя 24 октября опубликовали представители подразделения.

«На Лиманщине во время попытки врага прорваться к рубежам 3-го армейского корпуса в эффективном взаимодействии подразделения ликвидировали всю механизированную колонну противника в районе населенного пункта Ставки», — сообщили они.

Как рассказали в 3-м армейском корпусе, вражескую колонну сначала накрыли артиллерийским огнем.

«БТР подорвался на минном заграждении, и, пока пехота РФ разбегалась, броню добивали дроны. Двумя ударами в корпус и контрольным в башню FPV-дроны уничтожили и российский танк», — заявили представители подразделения.

Как заявили в 3-м армейском корпусе, остатки солдат противника с воздуха «добили уже тяжелые дроны-бомбардировщики».

«Вражеский штурм и попытка прорвать линию обороны корпуса в Донецкой области окончательно провалились. Кадры безуспешного накатывания, ликвидация бронетехники и до 20 россиян — работа бойцов 63-й, 60-й ОМБр и Paskuda battalion из ПБС „KRAKEN 1654“ при поддержке артиллерии смежной 45-й ОАБр», — подытожили они.

18 октября представители проекта DeepState сообщил, что в Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного. Российские оккупанты постоянно оказывают давление на украинские позиции, однако не закрепляются на занятых территориях.

Кроме того, в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что на Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над Силами обороны.

24 октября представители штурмового полка Скеля 425 Сил обороны зачистили населенный пункт Торское на Лиманском направлении и уничтожили до сотни российских оккупантов.

Как отметили украинские офицеры, с зачисткой в Торском была выставлена позиция блокирования на дороге на Лиман. Подразделение в течение двух недель сдерживало продвижение российских военных: закрепилось, держало плацдарм и главную дорогу на Лиман.