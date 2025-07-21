Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

В титрах к трансляции боя за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе Александра Усика и Даниэля Дюбуа было указано, что Симферополь и Крым являются частью Украины.

Об этом сообщила советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная в Telegram.

«Кстати, пока российская пропаганда продолжает твердить, что „Украины не существует“, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в боксе. В титрах трансляции — Симферополь, Крым, Украина. И это увидел весь мир. Кроме россиян — там боя не показали, а пропагандисты сделали вид, что ничего не произошло», — отметила она.

Реклама

Заривная отметила, что россияне имеют типичный подход авторитарных режимов: «если не вспоминать о реальности — она как будто и не существует».

«Но реальность в том, что Украина побеждает. На фронте, в спорте, в культуре. И мир снова видит нашу силу, наше достоинство, нашу свободу», — подчеркнула советник руководителя ОП.

Она подчеркнула, что молчание российских медиа об Усике является признанием их слабости.

«Их страх — то, что правда об Украине сильнее любой лжи», — добавила Заривная.

В ночь на 20 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Усик во второй раз победил британца. Первый бой состоялся в 2023 году, тогда украинец техническим нокаутом в девятом раунде одолел соперника.