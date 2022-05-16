Остались жена и двое детей. В бою с российскими диверсантами на границе Сумской области погиб пограничник 16 мая, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники вступили в бой с российскими диверсантами, которые пытались прорвать госграницу (Фото:ГПСУ)

В понедельник, 16 мая, во время боя с российскими диверсантами, которые пытались прорвать госграницу в Сумской области, погиб пограничник Александр Поповченко.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Как сообщили в горсовете Глухова, главный сержант Александр Поповченко являлся инспектором пограничной службы второй категории, у него был 10-летний опыт службы в ведомстве.

Видео дня

В прошлом году уволился после окончания очередного контракта, но с начала полномасштабного вторжения России принял решение продолжить службу. По мобилизации он был призван в отдел пограничной службы Глухов.

16 мая вместе с побратимами пограничник вступил в бой с диверсионной группой противника и получил смертельное ранение.

У 44-летнего Поповченко остались жена и двое детей.

16 мая около семи утра российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.