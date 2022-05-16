Остались жена и двое детей. В бою с российскими диверсантами на границе Сумской области погиб пограничник

16 мая, 15:33
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Украинские пограничники вступили в бой с российскими диверсантами, которые пытались прорвать госграницу (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники вступили в бой с российскими диверсантами, которые пытались прорвать госграницу (Фото:ГПСУ)

В понедельник, 16 мая, во время боя с российскими диверсантами, которые пытались прорвать госграницу в Сумской области, погиб пограничник Александр Поповченко.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Как сообщили в горсовете Глухова, главный сержант Александр Поповченко являлся инспектором пограничной службы второй категории, у него был 10-летний опыт службы в ведомстве.

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В прошлом году уволился после окончания очередного контракта, но с начала полномасштабного вторжения России принял решение продолжить службу. По мобилизации он был призван в отдел пограничной службы Глухов.

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16 мая вместе с побратимами пограничник вступил в бой с диверсионной группой противника и получил смертельное ранение.

У 44-летнего Поповченко остались жена и двое детей.

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16 мая около семи утра российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов

https://www.youtube.com/embed/U7BbFYbjr_U
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Госпогранслужба Украины Сумская область Война России против Украины Русские диверсанты

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