Наступление россиян на Константиновку сорвали ВСУ (Фото: Скриншот видео / 28 ОМБр им. Рыцарей зимнего похода)

Войска российской оккупационной армии стянули личный состав и пытались прорваться в город Константиновка и на его окраины, но Силы обороны сорвали их попытки, сообщает 28 бригада ВСУ в среду, 12 ноября.

Оккупанты хотели воспользоваться густым туманом, чтобы прорвать украинскую оборону в Константиновке. Однако украинская разведка вовремя засекла движение российских групп, и бойцы 28-й бригады нанесли отпор.

«Туман стал ловушкой для самих россиян — они не видели, откуда прилетает, а мы работали четко и прицельно», — сказано в сообщении.

Российская пехота понесла значительные потери и отступила. Также повреждена техника, на которой оккупанты двигались в сторону города.

2 ноября ISW сообщил, что российские войска, вероятно, уменьшили приоритетность наступления в районе Константиновки и Дружковки в пользу попыток захватить Покровск и Мирноград.

The Economist писал, что оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Константиновку, однако они подошли гораздо ближе к городу и регулярно уничтожают гражданскую инфраструктуру.

12 ноября УП писала, что российская армия пользуется густым туманом и заезжает в Покровск на технике, выставляет минометы и обустраивает позиции.