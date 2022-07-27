Короткая война лейтенанта Ивана. Российский офицер в первый день вторжения пытался спасти двух украинок, за это его расстреляли свои же 27 июля, 21:00 Сюжет Остатки российской бронетехники на Окружной дороге Харькова, 25 февраля 2022 года (Фото:Максим Левин)

Несколько недель назад в городе Шумячи Смоленской области без почестей похоронили 25-летнего лейтенанта Ивана Леванкова, одного из десятков тысяч российских военных, ликвидированных в ходе вторжения оккупационной армии в Украину. Скончался Леванков в первые часы войны, 24 февраля, на окраине Харькова, уводя из-под обстрела двух местных жительниц, мать и дочь. Старшая из женщин тоже погибла. Огонь как по своим, так и по гражданским приказал открыть подполковник российской армии.



Демилитаризация Леванкова

21 июня украинский блогер Анатолий Штефан, который ведет учет убитых российских захватчиков, написал в Twitter: «Лейтенант Леванков Иван официально денацифицирован и демилитаризован».

Видео дня

На самом деле этот офицер был убит четырьмя месяцами ранее, 24 февраля, в первый день войны. Только летом его тело было отправлено в РФ.

27 июля в издании Верстка вышел репортаж из городка Шумячи Смоленской области. Там — могила Леванкова. Похороны состоялись 18 июня; у надгробья — венки от минобороны и администрации района.

Родственники лейтенанта не захотели общаться с журналистами. Приятель Леванкова рассказал, что некоторое время его не считали погибшим. «О многом не знаю, но что он служил в Украине и считался пропавшим без вести — слышал, — написал он корреспонденту Верстки. — Узнали, что он погиб, только по анализу ДНК».

С начала войны в регионе похоронили 14 погибших, отмечает издание. О каждом из них подробно рассказали местные издания и паблики — о Леванкове было лишь короткое сообщение на странице во ВКонтакте местной газеты За урожай. Публичных похорон не устраивали: в прессе нет фотографий с церемонии.

Верстка предполагает, что дело в обстоятельствах гибели офицера — его расстреляли свои же, когда он пытался вывести из-под огня двух украинских женщин.

Трагедия на Окружной

Утром 24 февраля передовая колонна российской бронетехники, нарушив государственную границу Украины, маршем вышла на Окружную дорогу Харькова. Россияне перекрыли движение гражданских автомобилей.

В это время в пригород возвращались Каролина Перлифон и ее мать Ирина. Услышав взрывы ранним утром, женщины поспешили в Харьков, чтобы снять деньги и запастись кормами для собак. Домой Ирина так и не вернулась…

Каролина с матерью / Фото: karolisha_8 / Instagram

«Стояли танки, возле них были солдаты, которые открывали огонь по движущимся машинам, по каждой. Мама увернула в сторону, в тупик. Развернуться в город не удалось», — рассказывала Каролина Bihus.info.

К перепуганным женщинам подбежали двое молодых российских военных с черно-оранжевыми лентами на форме. Они посоветовали спрятаться за железной будкой у дороги. Но пули продолжали свистеть — одна из них ранила Ирину.

Дальнейшие события уложились в секунды. Старший из россиян, Иван Леванков, вскочил на ноги и начал вопить: «Не стреляйте!»

«Он не просто кричал. Он кричал, как будто сейчас закончится его жизнь. Бывает, что человек кричит, предупреждая, а есть крики от безысходности, когда понимаешь, что всё. Он кричал своим, русским: „Не стреляйте, свои!“, — говорила Каролина в интервью блогеру Анне Олицкой. — Он был ранен. Я видела, как он достал оружие, чтобы дать ответку, но сил не было. Его заметили те, кто стрелял, и попали в него еще раз».

Леванков захрипел и упал на землю. Следующая пуля попала в голову матери девушки — Ирина также умерла на месте.

Стрельба по гражданским — свидетельство второго выжившего

Каролина Перлифон записала видео, в котором прощалась с отцом. В эту минуту она была уверена, что живой ей с Окружной не выбраться.

Только вечером 24 февраля Каролина разместила сториз в Инстаграм, где рассказала, что произошло.

По ее словам, еще полтора часа она со вторым российским военным, который был ранен в ноги, пряталась за будкой. Когда стрельба стихла, она достала ключи от машины из маминой куртки, затащила раненого на заднее сиденье и поехала в сторону Харькова.

Молодой оккупант время от времени терял сознание, из раны текла кровь. Прийдя в себя, он попросил… отвезти его домой. «Я говорю: домой я тебя не повезу. Как я могу русского военного везти домой?! Думала, либо в больницу его отвезти, либо скорую вызвать. Еду и думаю: война идет, а у меня этот русский. Но понимаю: во-первых, это человек, он мне ничего плохого не сделал, а во-вторых, он очень важный свидетель преступления», — вспоминала Каролина.

По дороге раненого (оказалось, его зовут Валерий Васильев) забрала скорая помощь. Он выжил. 7 марта Служба безопасности Украины опубликовала фрагмент его допроса. Рядовой полностью подтвердил версию событий, которую изложила в соцсетях Каролина.

По словам Васильева, некий «замполит» (его фамилия не называется) отдал приказ перекрыть Окружную. «Но гражданские устроили типа бунта. Говорили, нам туда надо, домой, на работу, надо проехать. Замполиту это надоело, он сказал стрелять по гражданским», — заявил пленный.

Васильев и командир взвода Леванков заметили машину с женщинами в тупике и, не сговариваясь, бросились к ним. Вчетвером они прятались около 20 минут, а затем их обнаружили. «Подполковник отдал приказ стрелять и по гражданским, и по нам. Лейтенанту сначала прилетело в каску, а потом в сонную артерию. Они его убили», — рассказал рядовой.

Послесловие

Бойцы ВСУ и Нацгвардии днем 24 февраля вступили в бой с оккупантами на Окружной Харькова. Десятки врагов были уничтожены, несколько единиц вражеской техники сожжено.

Судьба Васильева неизвестна; возможно, он до сих пор ждет обмена в плену.

Российская пропаганда поначалу пыталась преподнести действия двух россиян как подвиг — дескать, по гражданским стреляли украинцы, женщины могли просто перепутать форму. Правда, фамилии участников событий не упоминали, и где тело лейтенанта — не указывали, обращает внимание Верстка.

Каролине Перлифон жители РФ стали оставлять гневные комментарии под постом. Например: «Как вам не стыдно обвинять! Свои русские никогда своих не расстреляют!» Другие называли девушку «актрисой».

Она считает, что доказывать что-либо таким людям бессмысленно. По ее мнению, в России Иван Леванков не удостоился громких похорон именно потому, что чиновники не хотели афишировать обстоятельства его смерти.

«Этот солдат был с нами, — приводит ее слова Верстка, — и он был расстрелян своими же людьми. Поэтому, конечно же, им проще его закопать, похоронить — и пусть никто об этом не знает и даже не вспомнит. А сказать правду? Они в жизни ее не скажут».

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