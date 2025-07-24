14−17 августа 2025 года в Софии Киевской состоится восьмой ежегодный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. Гостей фестиваля ждут 40 художественных событий высшего уровня в течение четырех дней.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage www.bouquetstage.com. традиционно объединит музыку, украинское визуальное искусство, кино, театр, экскурсии, детские программы и беседы под Ясенем. Сквозная тема фестиваля «Сердце Европы бьется в Украине» как никогда созвучна нашей реальности — объединению Европы вокруг Украины в совместной борьбе на стороне Света против тьмы.

Организатор — культурный центр Дом Мастер Класс www.dommk.org

Фото: Bouquet Kyiv Stage

Среди событий фестиваля:

— художественная выставка «Украина — последний форпост Света», в которой будут представлены работы 28 украинских художников,

— украинско-британский выставочный проект Flowers from the frontline, среди экспонатов, живописи украинской киевской художницы Ольги Морозовой, изделий лондонского ювелирного ботанического дизайнера Фиби Уолш и гербарий — подарок фестивалю от премьер-министра Великобритании,

— фотовыставка «Спроможні» военнослужащего ВСУ, известного кинооператора Сергея Михальчука,

— исследовательско-культурный проект «Освобожденная музыка», в котором будут представлены произведения репрессированных украинских композиторов,

— хоровая премьера программы Manifest композитора Романа Григорива в исполнении камерного хора «Киев» под руководством дирижера Николая Гобдича,

— украинская премьера программы Аллы Загайкевич «Песни Одиссея» для колоколов и электроники,

— КиноБукет: предпремьерные показы украинского кино,

— кобзарская поляна — выступления кобзарей со всей Украины,

— панельные дискуссии: «Культурный геноцид», «Развитие культурной дипломатии».

«Украина всегда была и будет частью Европы! — акцентирует Евгений Уткин, соучредитель фестиваля, — Для всего цивилизованного мира Европа была центром гуманизма, свободы и достоинства. В битве эпох, цивилизаций, прошлого и будущего, европейские ценности нашли свой последний бастион.

Сегодня сердце Европы бьется здесь, в Украине, в Киеве, в Софии Киевской. Украина — сердце Европы".

Среди иностранных участников на нынешнем фестивале — звездный норвежский дуэт пианиста Эйстейна Севога и гитариста Лакки Патей, польский пианист-виртуоз Матеуш Кшижовский, израильский джазовый бэнд, грузинский дирижер и композитор Николоз Рачвели, польский дирижер Винсент Козловский, ученый и исследователь Лондонского Garden Museum Филипп Норман. А также звездные украинские и иностранные исполнители, имена которых пока остаются интригой.

«Когда мы говорим о европейской цивилизации, то, в первую очередь, имеем в виду демократические и общечеловеческие ценности — сердце, которое дает ей жизнь.

И сегодня это сердце бьется в Украине, европейской стране, которая является форпостом в экзистенциальной битве двух миров — цивилизации и варварства, демократии и диктатуры, Света и тьмы.

Это сердце израненное, оно истекает кровью, но оно живое, животворное, горячее и настоящее. Пока бьется сердце Украины, до тех пор существует европейская цивилизация".

Фото: Bouquet Kyiv Stage

Партнеры Bouquet Kyiv Stage 2025:

Национальный заповедник «София Киевская», Ассоциация «Смотри Украинское!», Благотворительный фонд МХП Общине, Компания Deloitte, Abet Laminati, Komora Rental, Посольство государства Израиль в Украине, Посольство Норвегии в Украине, Польский институт, компания United Heritage, Благотворительный фонд Art Shield, Агентство Paradox Public Relations, Garden Museum, Отель Radisson Blu, Государственное предприятие Крымский Дом, Театр Ветеранов, Галерея Triptych Art, Благотворительная организация Responsible Future, Национальная филармония Украины, Фонд Лятошинского и Liatoshynsky space.

Информационные партнеры: Kyiv Daily, Український тиждень, Gazeta.ua