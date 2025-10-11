Бил ботинком или не бил? Что на самом деле вытворил Хрущев в 1960-м на Генассамблее ООН и кому годом ранее хотел показать «Кузькину мать»

12 октября 65 лет назад на XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций произошел скандал: советский лидер Никита Хрущев якобы разулся и бил ботинком по столу, отстаивая собственную позицию. Но было ли это на самом деле?

Репутацию сознательного нарушителя порядка Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Никита Хрущев получил еще за две недели до этого громкого инцидента — он успел пошалить на одной из предыдущих сессий Генассамблеи ООН. 29 сентября советский лидер гневно перебил премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана, стучал кулаком по столу и ругался по-русски.

Макмиллан, как настоящий джентльмен, отреагировал сдержанно и сухо: «Я хотел бы, чтобы это перевели, если можно».

А годом ранее, в июле 1959 года, Хрущев пообещал «показать Кузькину мать» делегации США во главе с президентом Ричардом Никсоном во время открытия Американской выставки в московских Сокольниках. Говорят, генсека сильно разгневали заокеанские машины, цветные телевизоры и бесплатная пепси-кола, а личный переводчик Никсона впал в ступор, не понимая, что именно Хрущев хочет показать.