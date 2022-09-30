«Очередное ужасное нападение». Виновные в атаке на автоколонну в Запорожской области будут привлечены к ответственности — Боррель

30 сентября, 23:54
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Последствия российского удара по автоколонне в Запорожье (Фото:Нацполиция)

Последствия российского удара по автоколонне в Запорожье (Фото:Нацполиция)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС решительно осуждает удар по автоколонне в Запорожской области, назвав его «ужасным нападением».

«Очередное ужасное нападение России на гражданских лиц: на этот раз на гуманитарную колонну, оказывающую жизненно важную помощь людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях Запорожья», — написал он.

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Боррель подчеркнул, что виновные в атаке будут привлечены к ответственности.

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Войска РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября.

Жертвами ракетного удара РФ по гражданской колонне на выезде из Запорожья стали более 30 человек, еще 88 получили ранения.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти им помощь.

По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет по ЗРК С-300.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Жозеп Боррель Война России против Украины

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