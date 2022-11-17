До вывода российских войск из Украины мир невозможен — Боррель 17 ноября, 20:35 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет войска из страны.

В интервью Reuters он подчеркнул, что возможность заключения мира зависит именно от России, поскольку «именно агрессор должен уйти, если он хочет добиться мира».

«Я опасаюсь, что Россия еще не готова к выводу своих войск (из Украины — ред.), но до тех пор, пока она не выведет войска, мир остается невозможным», — сказал он.

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