До вывода российских войск из Украины мир невозможен — Боррель

17 ноября, 20:35
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет войска из страны.

В интервью Reuters он подчеркнул, что возможность заключения мира зависит именно от России, поскольку «именно агрессор должен уйти, если он хочет добиться мира».

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«Я опасаюсь, что Россия еще не готова к выводу своих войск (из Украины — ред.), но до тех пор, пока она не выведет войска, мир остается невозможным», — сказал он.

Видео дня

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Си Цзиньпина призвать российского диктатора Владимира Путина «вернуться за стол переговоров» по вопросу войны РФ против Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Жозеп Боррель Война России против Украины

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