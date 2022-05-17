«Это мировой рекорд». Боррель назвал «впечатляющими» потери российской армии в Украине

17 мая, 23:38
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Erick Marciscano)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Erick Marciscano)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если данные верны, войска РФ в Украине понесли «впечатляющие потери». Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 17 мая

«Я бы не рискнул выдвигать гипотезу о том, как долго Россия сможет сопротивляться… Если правда, что Россия потеряла 15% своих войск с начала войны, то это мировой рекорд потерь армии», — заявил он.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала войны РФ потеряла в Украине около 27,9 тысячи солдат, также оккупанты лишились более 8 тысяч единиц техники.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнял, что за 80 дней войны украинская армия полностью уничтожила 17 российских батальонных тактических групп.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Войска РФ Война в Украине Жозеп Боррель

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