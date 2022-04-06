Бородянка: новая глава преступлений РФ. Фоторепортаж из уничтоженного поселка, где РФ сбрасывала бомбы на многоэтажки и погибли сотни людей

6 апреля, 11:19
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Украинский флаг на фоне разрушенного дома в Бородянке (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский флаг на фоне разрушенного дома в Бородянке (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные, волонтеры, специалисты ГСЧС и других служб продолжают фиксировать последствия военных преступлений РФ в городах Киевской области. На очереди — Бородянка, откуда появились первые фото.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

В последние дни украинские чиновники озвучили немало предупреждений о том, что масштаб разрушений и жертв в Бородянке (Киевская область) может превысить то, что совершили оккупанты в Буче.

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Еще в первые дни войны этот городок в полной мере ощутил на себе удары российских войск, в том числе по гражданскому населению. В частности, 28 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что во время проезда через Бородянку оккупанты начали уничтожать инфраструктуру и дома, а группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам. Кроме того, россияне сбрасывали на город авиабомбы.

https://www.youtube.com/watch?v=lkoociU6JIk&feature=emb_imp_woyt

Советник главы МВД Вадим Денисенко 6 апреля заявил в эфире телемарафона, что под завалами многоэтажных построек в Бородянке может быть много погибших, поскольку в подвалах этих построек укрывались люди. «Страшно представить, что там можно увидеть под этими завалами», — сказал Денисенко, подчеркнув, что их еще предстоит разобрать.

И.о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко после освобождения Киевской области подтвердил, что жители города были похоронены в подвалах заживо. По его словам, оккупанты не давали разбирать завалы в Бородянке: как только люди приближались к поврежденным домам, начинались обстрелы.

«Мы обращались к ним и в письменном виде — раскапывать никто никого не давал», — добавил Ерко.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1166014420829404/

А руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что Бородянка практически уничтожена, и для восстановления поселка нужно проделать огромную работу. «К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт — там работают спасатели и правоохранители», — рассказал он 5 апреля.

Кулеба также добавил, что количество жертв в Бородянке оценивается в сотни убитых мирных жителей.

" Поселок превратился в руины — уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное — сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе это не назвать", — отметил он.

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НВ публикует первые фотографии из Бородянки, которые предоставил Украинский центр безопасности и сотрудничества и отснял репортер Reuters Глеб Гаранич. На них зафиксированы разрушения построек, уничтоженная техника россиян, жертвы среди мирного населения.

ВНИМАНИЕ! НА СНИМКАХ НИЖЕ — ТЕЛА ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ

Разрушенные многоэтажки в Бородянке

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества

Уничтоженная российская техника на улицах Бородянки

Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества

Гражданские жертвы военных преступлений и ударов РФ по Бородянке

Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Жители Бородянки после освобождения города

Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ольга, жительница Бородянки, в своей разрушенной квартире

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Изуродованный выстрелами памятник Тарасу Шевченко в Бородянке

Украинский центр безопасности и сотрудничества
Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Киевская область Российско-украинская война Военные преступления Авиаудары Военные преступления РФ Фоторепортаж Война России против Украины Российский авиаудар Бородянка

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