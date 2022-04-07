«Живых людей здесь не осталось». В Бородянке самолеты РФ с низкой высоты обстреливали дома — Монастырский 7 апреля, 07:30 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты разрушили Бородянку в Киевской области, могут быть сотни погибших (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Местные жители Бородянки рассказали, что российские самолеты обстреливали многоэтажки ракетами с низкой высоты. Позже оккупанты не дали спасателям возможности разобрать завалы, обстреливая их и технику.



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Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, Бородянка – один из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области. Оккупанты полностью разрушили 10 многоэтажек. Для разбора одного разрушенного жилого дома нужна неделя, рассказал Монастырский.

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Спасатели начали эту работу еще месяц назад, сразу после бомбардировки, однако оккупанты открыли огонь. На следующей неделе они вернулись и снова продолжили разбирать завалы.

"И можно было спасти тех людей, которые были под этими завалами... Однако спасателей снова обстреляли и после этого у них не было доступа к этому месту. Мы понимаем, что уже живых людей здесь не осталось", — сказал Монастырский.

6 апреля глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты РФ убили сотни местных жителей Бородянки. Украинские официальные лица предупреждают, что масштаб разрушений и жертв в городе может превысить то, что совершили оккупанты в Буче.

И.о. главы Бородянского поссовета Георгий Ерко после освобождения Киевской области подтвердил, что жители города были похоронены в подвалах живьем. По его словам, оккупанты не давали разбирать завалы в Бородянке: как только люди приближались к поврежденным домам, начинались обстрелы.



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