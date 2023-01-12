«Геть рф із ООН!» На разрушенном доме в Бородянке появился призыв выгнать Россию из ООН со ссылкой на петицию 12 января, 15:11 Призыв изгнать Россию из ООН появился на разрушенном жилом доме в Бородянке (Фото:Громадський _Хаб via Twitter)

В Бородянке на одном из разрушенных российскими оккупантами жилых домов появился баннер с призывом «Геть рф із ООН!».

На баннере также есть QR-код, который ведет на петицию на сайте Change.org с призывом выгнать Россию из ООН и Совбеза ООН.

В тексте петиции отмечается, что Россия входит в состав ООН и имеет право вето в Совбезе ООН незаконно, поскольку не прошла процедуру вступления в ООН, согласно статье 4 Устава ООН и в соответствии со статьей 23 Устава ООН, Россия не является постоянным членом Совета безопасности ООН.

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«Мы просим Антониу Гутерреша и ООН предоставить документы, удостоверяющие основания членства Российской Федерации в ООН. В случае отсутствия таких документов мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН», — заявляют авторы петиции.

По их словам, такой курс действий лишит Россию права вето в ООН, блокирующего многие мирные решения, и восстановит мир и порядок в международном сообществе.

Также в тексте отмечается, что для вступления в ООН, Российская Федерация, согласно статье 4 Устава ООН, должна остановить агрессивную войну в Украине и вернуться к международно признанным границам, потому что только миролюбивые государства могут стать членами ООН.

Авторы петиции подчеркивают, что право вето в Совбезе ООН не может быть правом на убийство.

Петиция уже набрала более 263 тысяч подписей, и, как отмечается на сайте Change.org, предположительно станет одной из самых подписываемых.

20 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное пребывание РФ в Совбезе ООН.

В конце сентября сообщалось, что Конгресс США будет добиваться исключения РФ из Совбеза ООН.

В июне постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица называл исключение страны-агрессора маловероятным, называя наличие в России ядерного оружия единственным отличием от ситуации с Лигой наций, исключившей из своих рядов СССР после его нападения на Финляндию.

В то же время Кислица добавил, что это не значит, что он уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин обязательно применит ядерное оружие, однако игнорировать такой риск не стоит.