Разбор продолжается. В Бородянке из-под завалов достали уже 41 погибшего — ГСЧС

17 апреля, 11:57
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Женщина держит кота в Бородянке, позади нее — разрушенные в результате бомбардировок российских оккупантов дома (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Женщина держит кота в Бородянке, позади нее — разрушенные в результате бомбардировок российских оккупантов дома (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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В освобожденной от оккупантов Бородянке Киевской области продолжается разбор завалов. По состоянию на 17 апреля под разрушенными домами обнаружили 41 тело.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщает ГСЧС.

В субботу, 16 апреля, спасатели разбирали завалы двух разрушенных в результате обстрелов оккупантами многоэтажных жилых домов. Из-под завалов извлекли тело одного погибшего.

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С 6 апреля продолжается разбор завалов семи разрушенных многоэтажек в центре Бородянки. Работы возле пяти разрушенных домов уже завершены.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

7 апреля советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Бородянке пропавшими без вести числятся около 200 местных жителей. Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский заявил, что город — один из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области и под завалами «живых людей не осталось».

https://www.youtube.com/embed/f9UjXkIf-as
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Киевская область Война России против Украины Бородянка

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