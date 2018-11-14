14 ноября 2018, среда

Бориспольская трасса в сторону Киева стала в пробках из-за снегопада и ДТП

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Снегопад спровоцировал пробки в Киеве и области
Скриншот с видео

Снегопад спровоцировал пробки в Киеве и области

Из-за снегопада и ДТП на Бориспольской трассе под Киевом образовалась пробка в сторону столицы.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил пользователь Геннадий Синцов.

На видео видно ДТП с участием легковушки.

По данным сервиса Google Maps, пробка тянется до метро Бориспольская.

Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.

В соцсетях сообщают, что снегопады спровоцировали ряд ДТП на дорогах Киева.

Столицу сковали 10-бальные пробки.

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