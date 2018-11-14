Бориспольская трасса в сторону Киева стала в пробках из-за снегопада и ДТП

Из-за снегопада и ДТП на Бориспольской трассе под Киевом образовалась пробка в сторону столицы.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил пользователь Геннадий Синцов.
На видео видно ДТП с участием легковушки.
По данным сервиса Google Maps, пробка тянется до метро Бориспольская.
Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.
В соцсетях сообщают, что снегопады спровоцировали ряд ДТП на дорогах Киева.
Столицу сковали 10-бальные пробки.
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