«Качественные поражения». Пехньо подводит итоги «едва ли не самой образцовой» недели ударов по РФ и оккупированным территориям
Украинский военнослужащий готовит БпЛА для глубинного удара по российской территории (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал в эфире Radio NV, как эталонно отработали на этой неделе ВСУ, поражая интересные объекты в глубине РФ и на оккупированных территориях.
Василий Пехньо
По меньшей мере я точно бы выделил удар по Борисоглебску, это аэродром, который неоднократно атакуется нашими войсками. Но мы должны еще какое-то время прожить, чтобы посмотреть точно, по чему ударили, как ударили, насколько качественно. А по итогам недели мы можем вывести определенную тенденцию.
Какой вывод можно сделать? По моему мнению, в смысле ударов Вооруженных сил, Сил обороны нашего государства по противнику, эта неделя была едва ли не самой образцовой. Объясняю, о чем идет речь.