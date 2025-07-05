«Качественные поражения». Пехньо подводит итоги «едва ли не самой образцовой» недели ударов по РФ и оккупированным территориям

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал в эфире Radio NV , как эталонно отработали на этой неделе ВСУ, поражая интересные объекты в глубине РФ и на оккупированных территориях.

Василий Пехньо военный обозреватель

По меньшей мере я точно бы выделил удар по Борисоглебску, это аэродром, который неоднократно атакуется нашими войсками. Но мы должны еще какое-то время прожить, чтобы посмотреть точно, по чему ударили, как ударили, насколько качественно. А по итогам недели мы можем вывести определенную тенденцию.

Какой вывод можно сделать? По моему мнению, в смысле ударов Вооруженных сил, Сил обороны нашего государства по противнику, эта неделя была едва ли не самой образцовой. Объясняю, о чем идет речь.